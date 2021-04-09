Карпин объяснил свои слова о Соболеве после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эксклюзивном интервью «СЭ» пояснил, что имел виду, когда после встречи с красно-белыми сказал об авторе дубля в ворота дончан Александре Соболеве: «А что такого — два раза голову подставил».

— Нужно было сдерживать весь «Спартак», а не только того, кто завершал — и Мозеса, забившего первый гол, и Айртона, подававшего слева перед вторым мячом москвичей, и создававшего остроту Промеса, — говорит Карпин. — Если бы держали их, возможно, и Соболев на забил бы. В общем, суть в том, что нужно не давать развернуться всей команде соперника, будь то «Спартак», «Рубин», «Зенит», «Химки» — да кто угодно. А не в том, что Александр плохой.

— На той же пресс-конференции вы произнесли такую фразу: «Спартак» играл невычурно". Что в это вкладывали? Что не в своем в стиле, без изюминки?

— Кажется, на следующий день прочитал слова Тедеско: «Да, мы играли просто». Что здесь еще говорить? Да, просто — банально выбивали мяч на центрального нападающего при нашем прессинге. Еще раз замечу: это не я сказал, а Тедеско.

(Вячеслав Короткин)

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