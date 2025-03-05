Медведев рассказал о переговорах «Зенита» с Погба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о переговорах петербуржцев с экс-полузащитником «Ювентуса» Полем Погба.

«Действительно, зная об окончании дисквалификации Поля Погба и признания CASом непреднамеренности принятия тестостероносодержащей пищевой добавки, мы рассматривали возможность подписания его в качестве свободного агента», — сказал Медведев «ВсеПроСпорт».

Медведев отметил, что переговоры не привели ни к чему, поскольку футболист был вне профессионального футбола 18 месяцев и не был готов приехать на сборы «Зенита» для оценки его физической и игровой готовности.

В феврале 2024 года Погба отстранили на четыре года: в его допинг-пробе, взятой в августе 2023-го, обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. В октябре 2024-го CAS сократил срок его дисквалификации до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле в марте.

1 декабря 31-летний футболист стал свободным агентом, после того как «Ювентус» расторг с ним контракт.