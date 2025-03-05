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Медведев рассказал о переговорах «Зенита» с Погба

Камила Абдурахманова
корреспондент

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о переговорах петербуржцев с экс-полузащитником «Ювентуса» Полем Погба.

«Действительно, зная об окончании дисквалификации Поля Погба и признания CASом непреднамеренности принятия тестостероносодержащей пищевой добавки, мы рассматривали возможность подписания его в качестве свободного агента», — сказал Медведев «ВсеПроСпорт».

Медведев отметил, что переговоры не привели ни к чему, поскольку футболист был вне профессионального футбола 18 месяцев и не был готов приехать на сборы «Зенита» для оценки его физической и игровой готовности.

В феврале 2024 года Погба отстранили на четыре года: в его допинг-пробе, взятой в августе 2023-го, обнаружили слишком высокий уровень тестостерона. В октябре 2024-го CAS сократил срок его дисквалификации до 18 месяцев. Он сможет вернуться на поле в марте.

1 декабря 31-летний футболист стал свободным агентом, после того как «Ювентус» расторг с ним контракт.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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Поль Погба
ФК Зенит
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 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
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 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
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 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
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 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
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 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
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10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
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15
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16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
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