Карпин назвал минимальными шансы на приобретение нового игрока до конца трансферного окна

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о возможных трансферах команды.

— Хотели бы, чтобы Сильянов был в составе «Ростова»?

— Не секрет, что в конце прошлого сезона мы говорили, все говорили, что мы бы хотели. И что?

— Есть шанс на новичков до конца трансферного окна?

— Минимальный, наверное, существует всегда. Но минимальный.