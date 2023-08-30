Галактионов заявил, что футболист уровня Дзюбы необходим «Локомотиву»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что нападающий уровня и класса Артема Дзюбы необходим московскому клубу.

«Артем Дзюба по решению тренерского штаба тренируется в Москве и готовится к игре с «Балтикой», он не выбыл. Понятно, что игрок такого класса и уровня, как Дзюба, необходим команде, когда есть возможность, он делает очень много полезного в игре с точки зрения определенных взаимодействий. Из-под него наши быстрые молодые футболисты способны больше покрывать расстояние на быстрых ответных атаках. Нам на эту позицию по антропометрии нужен игрок, который может быть полезен и Артема заменять. Когда его по разным причинам нет, у нас выходит легковесный нападающий, стиль игры немного видоизменяется. Нам бы хотелось, чтобы определенные принципы игры сохранялись по ходу матча, команда не шарахалась, есть игрок на поле или нет», — сказал Галактионов на прес-конференции.

Он также добавил, что Дзюба очень много делает для команды с точки зрения взаимодействия и внутри коллектива своей харизмой, солидностью на поле придает команде уверенности.

«Качеств Артема не хватает, когда его нет, не хватает игрока такого плана. Что касается Наира Тикнизяна, на сегодняшний день предложений по нему не было, он готовится к играм за национальную команду, в воскресенье будет играть против «Балтики». Сами знаете, все может произойти в любую секунду, но на сегодня предложений нет», — добавил Галактионов.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В минувшем сезоне он провел за железнодорожников 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами. В этом сезоне футболист принял участие в 4 играх чемпионата России, на его счету 1 забитый мяч и 1 голевая передача.