Умер брат защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны

Пресс-служба «Динамо» принесла соболезнования защитнику «Динамо» Фабиану Бальбуэне в связи со смертью брата.

«Приносим глубокие соболезнования Бальбуэне в связи с тяжелой утратой — ушёл из жизни брат нашего защитника. Все наши мысли с тобой и твоей семьёй, Фабиан», — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Ранее парагвайский защитник пропустил матч со «Спартаком» (1:4) в FONBET Кубке России из-за отъезда по семейным обстоятельствам. Сообщалось, что он вернется в расположение клуба после перерыва на матчи сборных.