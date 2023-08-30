Умер брат защитника «Динамо» Фабиана Бальбуэны
Пресс-служба «Динамо» принесла соболезнования защитнику «Динамо» Фабиану Бальбуэне в связи со смертью брата.
«Приносим глубокие соболезнования Бальбуэне в связи с тяжелой утратой — ушёл из жизни брат нашего защитника. Все наши мысли с тобой и твоей семьёй, Фабиан», — сказано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Ранее парагвайский защитник пропустил матч со «Спартаком» (1:4) в FONBET Кубке России из-за отъезда по семейным обстоятельствам. Сообщалось, что он вернется в расположение клуба после перерыва на матчи сборных.
Источник: https://t.me/fcdynamo/16835
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|4
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|1
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|13
|
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|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
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|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
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|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
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|10
|
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|10
|
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|
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|2
|0
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|
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|3
|2
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|6
|
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|6
|1
|1
|4
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|4
|
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|6
|1
|0
|5
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|3
|
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|0
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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