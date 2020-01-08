Карпин на льду. И шутит над Савиным

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сыграл в хоккей вместе с бывшим нападающим ряда российских клубов, популярным блогером Евгением Савиным. Экс-футболисты вышли на лед эстонского клуба «Нарва». Карпин опубликовал совместное фото с Савиным и своей супругой Дарьей.

«Я, честно говоря, думал, что может быть в хоккей Савин хоть что-то может, но оказалось, что хоккей, что футбол — не его виды спорта. Большое спасибо «Нарве» за радушный прием», — написал Карпин.