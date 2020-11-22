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Карпин: «К сожалению, в сборные уехали игроки, кому нужно быть больше с командой»

18:56
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказа о подготовке к матчу 15-го тура Тинькофф-РПЛ против «Рубина». Специалист посетовал на неполноценную подготовку из-за паузы на матчи сборных.

— Настроение нормальное, рабочее, — сказал Карпин в эфире «Матч премьер». — Подготовка проходила как у всех. В полном составе начали работать только в субботу. К сожалению, уехали в сборные игроки, кому нужно быть больше с командой, новые игроки. Не удалось это время использовать.

Рубин — Ростов

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