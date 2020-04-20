Карпин и «Локомотив»? В клубе это назвали слухами

Информация о том, что Валерий Карпин будет работать в «Локомотиве» является слухом, заявил председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков.

— Это все слухи. Карантин, он и в Италии карантин, — цитируют Мещерякова «РИА Новости».

Ранее сайт Tuttomercatoweb сообщил, что «Локомотив» ведет переговоры с Карпиным, который сейчас является главным тренером «Ростова». При этом указано, что речь идет о должности спортивного директора, а не главного тренера. 31 мая истекает контракт главного тренера команды Юрия Семина.

«Локомотив» занимает второе место в Тинькофф чемпионате России, имея в активе 41 очко в 22 матчах.