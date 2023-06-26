Главный врач «Динамо» рассказал о восстановлении защитника Майсторовича после травмы

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал, как проходит восстановление получившего травму крестообразных связок колена защитника Милана Майсторовича.

«С Миланом мы практически каждый день на связи. Все уже хорошо — он приступил к полноценной работе, физиологической разработке сустава и укреплению мышц после операции. Сустав чувствует себя хорошо и функционирует. Он уже спокойно крутит велосипед. Болезненности и отёка нет. Все идет по намеченному плану. Хорошо, что протокол выдерживается. Надеюсь, все уложится в наши конкретные сроки, классические для данного вида травмы, и через шесть месяцев он сыграет. В первой части сезона не сыграет? Будем надеяться на лучшее. В медицине не всегда 2+2=4. Будем смотреть на кондиции. Конкретно об этом можно будет поговорить по истечении трех месяцев. Где проходит восстановление? Мы решили, что ему легче будет добраться в Сербию и начать там восстанавливаться. Обсудили весь протокол с местными ребятами, кто занимается в лаборатории. В ближайшее время я тоже туда поеду — посмотрим его и уже перевезем сюда», — приводит слова Родионова «Чемпионат».

18-летний серб получил разрыв крестообразной связки в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3).