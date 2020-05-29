29 мая 1976 года в Москве родился Егор Ильич Титов. Сегодня бывшему полузащитнику «Спартака» и сборной России исполняется 44 года.

Егор Титов — воспитанник «Спартака». В спартаковскую школу он пришел в шестилетнем возрасте, а после ее окончания в 1992 году попал в дубль, выступавший во втором дивизионе чемпионата России. В основном составе с 1995 по 2008 год он провел 442 матча и забил 106 голов. Титову принадлежит рекорд «Спартака» по количеству матчей в европейских кубках — 77.

Егор Титов — 6-кратный чемпион России в составе «Спартака» (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001). Трижды он становился серебряным призером (2005, 2006, 2007) и дважды — бронзовым (1995, 2002). Два раза держал в руках Кубок России (1998, 2003). Дважды, в 1998 и 2000 годах — признавался лучшим футболистом России.

Титов: 14 лет в красно-белой футболке