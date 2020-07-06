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Канделаки поздравила с чемпионством не футбольный, а баскетбольный «Зенит»

6 июля 2020, 01:10
Сториз Тины Канделаки. Фото Instagram
Сториз Тины Канделаки. Фото Instagram
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила «Зенит» с победой в Тинькофф РПЛ. При этом, хэштегом она отметила баскетбольный клуб, а не футбольный. Впоследствии она удалила сториз в своем Instagram.

— Я выпью за Дзюбу. Артемочка, я тебя очень люблю, — сказала Канделаки. — Я сегодня невероятно счастлива, как и все жены болельщиков «Зенита». Девочки, за нас!

Канделаки поздравила «Зенит» с чемпионством

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