Канделаки поздравила с чемпионством не футбольный, а баскетбольный «Зенит»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила «Зенит» с победой в Тинькофф РПЛ. При этом, хэштегом она отметила баскетбольный клуб, а не футбольный. Впоследствии она удалила сториз в своем Instagram.

— Я выпью за Дзюбу. Артемочка, я тебя очень люблю, — сказала Канделаки. — Я сегодня невероятно счастлива, как и все жены болельщиков «Зенита». Девочки, за нас!

Канделаки поздравила «Зенит» с чемпионством