Канчельскис: «У Зенита» состав на две головы выше, чем у «Спартака»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис сравнил составы «Зенита» и «Спартака», которые занимают первые два места в РПЛ.

«У Зенита» состав на две головы выше, чем у «Спартака», это факт. Они просто сильнее. По составу и подбору игроков «Зенит» намного превосходит «Спартак» сейчас. Это даже не обсуждается. Малком или Промес? Оба по-своему хороши. Каждый из них приносит пользу своей команде", — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

«Зенит» после 18 туров идет на первом месте в турнирной таблице с 45 очками. Отрыв от второго места, на котором располагается московский «Спартак», составляет 8 очков.