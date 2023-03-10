Гендиректор «Бешикташа»: «Мы не заинтересованы в Кузяеве»

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи сообщил, что клуб не интересуется полузащитником «Зенита» Далером Кузяевым.

«Кузяев? Мы не заинтересованы в нем. Представители игрока не связывались с клубом», — цитирует Sport24 Казанчи.

Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В этом сезоне он сыграл в 22 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач.