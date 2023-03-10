Гунько: «Чемпионская интрига в РПЛ, на мой взгляд, умерла»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько считает, что интриги в борьбе за чемпионство РПЛ в этом не осталось.

«Чемпионская интрига, на мой взгляд, умерла. По игре с «Урарту» я бы о «Зените» не судил, на предсезонном сборе они играли в разных сочетаниях. Я думаю, «Зенит» — чемпион», — цитирует «РБ Спорт» Гунько.

«Зенит» после 18 туров идет на первом месте в турнирной таблице с 45 очками. Отрыв от второго места, на котором располагается московский «Спартак», составляет 8 очков.