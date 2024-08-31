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Канчельскис — о трансфере Соболева в «Зенит»: «У него будет много шансов проявить себя»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчелськисв комментарии для «СЭ» прокомментировал трансфер нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«В «Спартаке» приняли правильное решение, продав его. Они заработали 10 миллионов, а такие деньги на полу не валяются. В любом случае, все свершилось. Теперь нам остается лишь ждать и смотреть, как он будет себя проявлять в новой команде. А если бы он остался в «Спартаке», то ему бы пришлось заново доказывать тренеру и команде, что он нужен. Но теперь в «Зените» для него начинается новая футбольная жизнь. А насчет конкуренции с другими нападающими, можно предположить, что у него будет много шансов проявить себя, раз его так сильно хотели», — сказал Канчельскис «СЭ».

Соболев выступал за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности форвард провел за красно-белых 140 матчей во всех турнирах, в которых забил 58 голов и отдал 32 результативные передачи. Вместе с московской командой он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.

Денис Сафронов

Александр Соболев
Андрей Канчельскис
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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