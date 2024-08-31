Белоус: «Понимаю, когда «Зенит» берет молодого Педро. Но зачем «Спартаку» 32-летний Виллиан Жозе?»
Известный футбольный функционер Юрий Белоус интервью «СЭ» заявил, что «Спартаку» не следовало покупать Виллиана Жозе.
— Вы скептически отнеслись к решению «Спартака» приобрести 32-летнего форварда Виллиана Жозе из «Бетиса». Он вас не убеждает?
— Пока он никак себя не проявил. Возможно, еще освоится, прибавит. Но мне в целом непонятна эта стратегия. Такой большой клуб, как «Спартак», должен приглашать игроков не только для решения сиюминутных задач, но и на перспективу. Понятно, сложно заполучить такого исполнителя, как Педро. 18-летний зенитовец, вне всякого сомнения, через полтора-два года будет настоящей звездой РПЛ, и питерцы смогут его продать за десятки миллионов! Вот к таким кейсам нужно стремиться! А брать футболиста, который едет с ярмарки... Ну, не знаю. Какой смысл? Дай бог, чтобы Виллиан Жозе развеял мои опасения, но пока мы имеем то, что имеем.
— Что происходит с Зиньковским?
— Он, увы, перестал прогрессировать. Станкович говорит, что Антон не отрабатывает в защите, но ведь он и впереди не слишком-то ярок. И это при том, что у Зиньковского светлая футбольная голова. Что поделать... Сейчас у него спад.
— Писали даже, что он не входит в планы Станковича и «Спартак» готов с ним расстаться.
— А я бы все-таки на нем крест не ставил. Данные у Зиньковского есть, он способен делать многое на футбольном поле. Не забывайте и про российский паспорт. Думаю, шанс, и не один, Станкович ему даст. Мой прогноз: этот чемпионат Антон проведет в составе красно-белых, а дальше уже тренерский штаб (надеюсь, Станкович пришел в команду не на один сезон) примет по нему решение.
«Спартак» после 6-ти туров РПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков. В 7-м туре красно-белые сыграют с «Рубином».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Локомотив
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|
2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|
3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|
4
|Динамо
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|
5
|Спартак
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|
7
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|
8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|
9
|Кр. Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|
11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|
12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|
13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|
14
|Акрон
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|
15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|
16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
|31.08
|15:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|31.08
|17:30
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|31.08
|19:45
|
Спартак – Рубин
|- : -
|31.08
|20:00
|
Ахмат – Акрон
|- : -
|1.09
|15:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|1.09
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|1.09
|19:45
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
|1.09
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1