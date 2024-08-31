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Белоус: «Понимаю, когда «Зенит» берет молодого Педро. Но зачем «Спартаку» 32-летний Виллиан Жозе?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный футбольный функционер Юрий Белоус интервью «СЭ» заявил, что «Спартаку» не следовало покупать Виллиана Жозе.

— Вы скептически отнеслись к решению «Спартака» приобрести 32-летнего форварда Виллиана Жозе из «Бетиса». Он вас не убеждает?

— Пока он никак себя не проявил. Возможно, еще освоится, прибавит. Но мне в целом непонятна эта стратегия. Такой большой клуб, как «Спартак», должен приглашать игроков не только для решения сиюминутных задач, но и на перспективу. Понятно, сложно заполучить такого исполнителя, как Педро. 18-летний зенитовец, вне всякого сомнения, через полтора-два года будет настоящей звездой РПЛ, и питерцы смогут его продать за десятки миллионов! Вот к таким кейсам нужно стремиться! А брать футболиста, который едет с ярмарки... Ну, не знаю. Какой смысл? Дай бог, чтобы Виллиан Жозе развеял мои опасения, но пока мы имеем то, что имеем.

— Что происходит с Зиньковским?

— Он, увы, перестал прогрессировать. Станкович говорит, что Антон не отрабатывает в защите, но ведь он и впереди не слишком-то ярок. И это при том, что у Зиньковского светлая футбольная голова. Что поделать... Сейчас у него спад.

— Писали даже, что он не входит в планы Станковича и «Спартак» готов с ним расстаться.

— А я бы все-таки на нем крест не ставил. Данные у Зиньковского есть, он способен делать многое на футбольном поле. Не забывайте и про российский паспорт. Думаю, шанс, и не один, Станкович ему даст. Мой прогноз: этот чемпионат Антон проведет в составе красно-белых, а дальше уже тренерский штаб (надеюсь, Станкович пришел в команду не на один сезон) примет по нему решение.

«Спартак» после 6-ти туров РПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков. В 7-м туре красно-белые сыграют с «Рубином».

Александр Соболев. «Спартак» ничего не потерял с уходом Соболева. На месте «Зенита» отдал бы его в «Оренбург». Белоус — о команде Станковича

Антон Зиньковский
Виллиан Жозе
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Юрий Белоус
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«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
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 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
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 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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