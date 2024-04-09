Силкин: «Личка хорошо работает, он построил неплохую команду в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об игре московского клуба под руководством Марцела Лички.

46-летний специалист возглавил бело-голубых в июле 2023 года.

«Личка хорошо работает, он построил неплохую команду в «Динамо». Но все-таки в обороне есть проблемы, нужно играть надежнее. В целом он поставил симпатичную игру команде, но если не исправить дела в обороне, то о чемпионстве можно только мечтать», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 22 матчах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.