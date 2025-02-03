Камоцци заявил, что переходящий в «Спартак» Гарсия — переоцененный футболист

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал Леви Гарсию переоцененным футболистом.

«Сумма слишком большая для этого игрока. Гарсия — переоцененный футболист», — сказал Камоцци «ВсеПроСпорт».

Трансфер 27-летнего нападающего сборной Тринидада и Тобаго почти согласован. Сумма сделки составит 18,5 миллионов евро.