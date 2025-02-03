Камоцци заявил, что переходящий в «Спартак» Гарсия — переоцененный футболист
Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал Леви Гарсию переоцененным футболистом.
«Сумма слишком большая для этого игрока. Гарсия — переоцененный футболист», — сказал Камоцци «ВсеПроСпорт».
Трансфер 27-летнего нападающего сборной Тринидада и Тобаго почти согласован. Сумма сделки составит 18,5 миллионов евро.
Источник: «ВсеПроСпорт»
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