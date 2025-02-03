Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:01

Гладилин прокомментировал переход Помазуна в «Спартак»

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин «Евро-Футбол.Ру» рассказал о подписании контракта с вратарем Ильей Помазуном.

— «Спартак» объявил о подписании контракта с вратарем Ильей Помазуном на 2,5 года. Как оцените такое усиление вратарской позиции?

— Это очень хорошее приобретение и удачное. Он будет страховать Максименко. Это квалифицированный вратарь, который может подстраховать, если у Александра возникнут какие-то проблемы.

— Как считаете, Помазун сильнее Селихова, который покинул «Спартак»?

— Сложно судить по голкиперам. У Ильи хорошая квалификация, и вообще у нас очень сильная вратарская школа. Думаю, по классу они примерно равны.

— Как вообще оцениваете уровень этого голкипера? Он больше 100 матчей провел за «Урал» и 10 — за ЦСКА.

— Очень хороший уровень и школа. Квалификация большая. Он будет хорошим сменщиком Максименко.

— Примечательно, что папа Ильи играл за «Спартак» в 1993 году и стал чемпионом России. Как думаете, болельщики примут Илью? Например, Медину, Чернова из ЦСКА приняли.

— Конечно. Как только он начнет играть за команду, они его примут и полюбят. Будет ли он играть только в Кубке России — это решит тренерский штаб. Сначала начнут Илью втягивать. Важно будет найти взаимопонимание с защитной линией. И все будет зависеть от результата. Он начнет со второстепенных матчей. Правда, сейчас таких не видно. Каждая встреча для «Спартака» будет ключевой, — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

2 февраля «Спартак» объявил о трансфере 28-летнего вратаря из ЦСКА.

Источник: ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру.
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Норвежские спортсмены не стремятся выступить на Олимпиаде-2026
Мохамед Салах и Маги Садек воспитывают двоих дочерей
Силы ПВО за ночь ликвидировали 70 украинских БПЛА над регионами РФ
«Атаки» на российский футбол не существует, а санкции от США были предсказуемы. О чем говорил Дюков после переизбрания на пост главы РФС
Сможет ли Трамп создать «Железный купол» в США. Ответы на главные вопросы
Минсельхоз готов принять меры в случае ЧС с нашествием саранчи
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Источник: «Зенит» готов купить Уэсли за 30 миллионов евро
Митрофанов о работе Прядкина в УЕФА: «В переговорах по возвращению России он не участвует»
Черчесов против возвращения Промеса в «Спартак» прямо сейчас
В «Динамо» не поступали предложения по трансферам Тюкавина и Фомина
Кавазашвили считает, что Помазун ошибся, перейдя в «Спартак»
Черчесов сомневается, что Абена поможет «Спартаку» выйти на новый уровень
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Денис Давыдов считает, что Помазун усилит «Спартак»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости