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3 ноября, 23:36

Камоцци считает, что «Спартак» заслужил победу над ЦСКА

Руслан Минаев
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Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Очень рад за «Спартак» и за фанатов «красно-белых». Они заслужили такую победу. Пруцев — лучший игрок матча? Я хорошо знал игровые качества Пруцева, поэтому и предложил Федуну приобрести его. Кто виноват в драке? Футболист ЦСКА Роша явно перепутал футбол со смешанными единоборствами», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Франко Камоцци
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 2 : 0
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 0 : 2
3.11 17:30
Факел – Химки
 1 : 1
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 4 : 0
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Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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