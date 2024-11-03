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Судейство

Сегодня, 22:33

«Факел» подаст жалобу в ЭСК на судейство в матче с «Химками»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Главный арбитр матча «Факел» — «Химки» Егор Егоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе «Факела» сообщили «СЭ», что клуб подаст жалобу в ЭСК на судейство бригады Егора Егорова, который обслуживал встречу воронежской команды с «Химками» (1:1).

В клубе не согласны с рядом решений арбитра. В частности, с тем, что на 4-й минуте матча судья засчитал гол Александра Руденко, хотя форвард гостей Антон Заболотный мешал вратарю Виталию Гудиеву среагировать на удар нападающего.

Также воронежцы считают ошибкой то, что после продолжительного видеопросмотра рефери отменил гол «Факела», который команда забила на 84-й минуте — форвард гостей Антон Заболотный срезал мяч в свои ворота после подачи хозяев со штрафного.

ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
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14
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