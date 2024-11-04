Боков — о матче ЦСКА и «Спартака»: «Получилось антидисциплинарное дерби»

Экс-игрок сборной России Максим Боков оценил работу главного судьи Алексея Сухого в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:2).

«Дерби было не то, которое мы хотели увидеть. Мы хотели увидеть дерби в игровом плане, а здесь получился антидисциплинарное дерби. По большому счету, в работе Сухого, конечно, были ошибки, но то, что он после просмотра ВАР удалил игрока «Спартака», я считаю правильным. Там не один Роша участвовал в эпизоде, его тоже провоцировали. У Сухого рядом были помощники, которые могли не допустить инцидента.

Я не защищаю Сухого, но он работает не один. Эту ситуацию можно было предотвратить. Почему ничего не получалось у ЦСКА? Соперник изучает, как играет ЦСКА, ничего сверхъестественного здесь нет. «Спартак» смотрел все игры и готовился», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.