Камоцци: «Илич точно усилит «Зенит»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зенит».

«Илич — классный футболист, он точно усилит «Зенит». Цена? Хорошие игроки всегда дорого стоят», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» подпишет 23-летнего серба за 25 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 на счету хавбека 4 гола и 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 серб провел 3 встречи и отметился голевым пасом.