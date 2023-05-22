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Галямин — о Соболеве: «Неуравновешенная психика убивает в нем все лучшие качества»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-защитник ЦСКА, бывший спортивный директор «Динамо» и «Крыльев» Дмитрий Галямин в интервью «СЭ» прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28 тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

26-летний форвард получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес защитника армейцев Виллиана Роши.

— Антигерой тура?

— Соболев. Тут вообще без вариантов.

— Владимир Быстров после дерби назвал Соболева клоуном. Какое слово подберете вы?

— Я вам так скажу. Александр — форвард яркий, мастеровитый. Есть голевое чутье, хорош на «втором этаже», боец. В любом матче сражается от ножа. Но неуравновешенная психика убивает в Соболеве все лучшие качества. Просто не знаешь, что от него ждать. То на судью накинется, то на соперника. Теперь вот в дерби отметился неприличным жестом... А ведь уже не мальчик.

— В марте стукнуло 26.

— Пора взрослеть! Участвовал бы «Спартак» в еврокубках — Соболев со своими фокусами каждый второй матч пропускал бы из-за дисквалификации.

— Абаскаль после матча сказал: «Если такое повторится — форвард не будет играть».

— Ну и правильно! В Европе Соболева уже давно бы на место поставили. А у нас чувствует себя безнаказанным — отсюда и хамское поведение. Надеюсь, теперь поймет, что так себя вести нельзя.

Полностью интервью Дмитрия Галямина читайте на сайте «СЭ»

Александр Соболев
Дмитрий Галямин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

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 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

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Крылья Советов

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Александр Соболев

Спартак

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