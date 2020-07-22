Главный тренер «Химок» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал о выходе команды в премьер-лигу.

— Во-первых, я хочу поблагодарить губернатора Московской области, руководство региона, — сказал Юран. — Наконец-то все прояснилось. Наступила ясность. Камень с души упал... Я всегда, если помните, говорил, что мы будем играть в премьер-лиге. Был уверен в наших силах. Но теперь наступило облегчение. Можем спокойно готовиться к финалу Кубка с «Зенитом». Это решение даст нам дополнительный стимул показать себя в предстоящем матче.

— Есть планы по усилению состава?

— Да. Список составлен. Будем укрепляться. Болельщики очень рады. Много поздравлений приходит. Парни заслужили премьер-лигу. А я до последнего за них бился. Я вам даже больше скажу. Был готов уйти, если бы стоял вопрос так: идем в РПЛ, но без Юрана.

— Вот как?

— Да. Я за ребят переживал. Ушел бы, если бы сложилась такая ситуация.

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