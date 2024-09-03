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Судейство

Сегодня, 16:07

Каманцев: «Решения экспертов ЭСК не делаются открытыми, чтобы на них не оказывалось давление»

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Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, почему нельзя сделать открытыми решения экспертов ЭСК.

«Почему нельзя сделать открытыми решения экспертов ЭСК? Чтобы не оказывалось давление на экспертов. У нас есть определенные условия работы с экспертами. Когда мы приглашали нынешних членов ЭСК, у нас был согласован такой формат. Наиболее активным был Гаджи Муслимович из махачкалинского «Динамо». Валерий Карпин вопросов не задавал. Он слушал и принимал ответы. Я был большой фанат Карпина-игрока, но я не следил, отключался он от встречи сегодня или», — сказал Каманцев.

3 сентября состоялась встреча представитлей клубов РПЛ с главой судейского департамента РФС Милорадом Мажичем. В 2018 году специалист обслуживал финал Лиги чемпионов-2017/2018 между «Реалом» и «Ливерпулем». Летом 2018 года он работал на ЧМ-2018 в России.

РФС
Милорад Мажич
Павел Каманцев
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1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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Рубин – Кр. Советов
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 - : -
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Алексей Батраков

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