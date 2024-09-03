Каманцев: «Решения экспертов ЭСК не делаются открытыми, чтобы на них не оказывалось давление»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, почему нельзя сделать открытыми решения экспертов ЭСК.

«Почему нельзя сделать открытыми решения экспертов ЭСК? Чтобы не оказывалось давление на экспертов. У нас есть определенные условия работы с экспертами. Когда мы приглашали нынешних членов ЭСК, у нас был согласован такой формат. Наиболее активным был Гаджи Муслимович из махачкалинского «Динамо». Валерий Карпин вопросов не задавал. Он слушал и принимал ответы. Я был большой фанат Карпина-игрока, но я не следил, отключался он от встречи сегодня или», — сказал Каманцев.

3 сентября состоялась встреча представитлей клубов РПЛ с главой судейского департамента РФС Милорадом Мажичем. В 2018 году специалист обслуживал финал Лиги чемпионов-2017/2018 между «Реалом» и «Ливерпулем». Летом 2018 года он работал на ЧМ-2018 в России.