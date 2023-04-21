Каманцев о возможном возвращении Матюнина: «Мы концентрируемся на более молодых арбитрах»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил на вопрос корреспондента «СЭ», возможно ли арбитру Алексею Матюнину вернуться к работе после окончания судебного разбирательства.

«Есть ли шанс у Матюнина вернуться в судейство? Это лучше уточнить у его адвоката. Мы концентрируемся на более молодых арбитрах», — сказал Каманцев «СЭ».

Матюнин был отстранен от работы после матча 26-го тура РПЛ сезона-2021/22 «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). ЭСК РФС установила, что арбитр допустил две ошибки в игре.