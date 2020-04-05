Какой сериал посмотреть во время самоизоляции? Совет Дзюбы

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба показал, что он смотрит на самоизоляции во время пандемии коронавируса. Он выложил фото в сториз своего Instagram.

— Очень класнный сериал, — написал Дзюба о «Хорошем докторе». — От создателя «Доктора Хауса.

«Хороший доктор» — американский телесериал в жанре медицинской драмы. На данный момент вышло три сезона.

По последним данным, на полночь с 4 на 5 апреля всего выявлен 1 187 798 случай заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 64 084 человека, выздоровело — 245 949.

По данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.