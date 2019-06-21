"Как вы провели 8 дней выходных, когда команда 20 отдыхала". Джикия взял забавное интервью у Зобнина

В Твиттере "Спартака" появилось видео, где Георгий Джикия берет интервью у партнера по команде Романа Зобнина. В частности, защитник расспросил хавбека об игре за сборную, об отпуске, о первой тренировке перед сезоном.

– Мы просто дали Джикии микрофон и отошли в сторону. Не стоит мешать маэстро P.S. У Зобнина все прекрасно, – отмечено в Твиттере.

😅 Мы просто дали Джикии микрофон и отошли в сторону. Не стоит мешать маэстро



P.S. У Зобнина все прекрасно 😁https://t.co/GGGyC1AfVZ#Спартак #силавединстве — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 июня 2019 г.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020