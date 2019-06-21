21:17 | Футбол — РПЛ

"Как вы провели 8 дней выходных, когда команда 20 отдыхала". Джикия взял забавное интервью у Зобнина

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В Твиттере "Спартака" появилось видео, где Георгий Джикия берет интервью у партнера по команде Романа Зобнина. В частности, защитник расспросил хавбека об игре за сборную, об отпуске, о первой тренировке перед сезоном.

– Мы просто дали Джикии микрофон и отошли в сторону. Не стоит мешать маэстро P.S. У Зобнина все прекрасно, – отмечено в Твиттере. 

 

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