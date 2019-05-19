Как в "Ростове" провожали Калачева. Видео

"Ростов" в своем официальном Твиттере показал видео того, как команда и болельщики прощались с полузащитником Тимофеем Калачевым. 38-летний белорус провел последний матч в составе "Ростова", сыграв в 29-м туре с "Зенитом" (1:0).

Калачев играл за "Ростов" с 2006 по 2008 год и с 2010-го по настоящее время.