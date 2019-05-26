Как "Спартак" пропустил последний мяч в сезоне-2018/19. Просто оцените

"Спартак" проиграл "Оренбургу" в матче 30-го тура премьер-лиги (0:2). Красно-белые заняли 5-е место в турнирной таблице, пропустив вперед ЦСКА.
На 90+4-й минуте встречи в ворота "Спартака" был забит курьезный гол: грубую ошибку допустил голкипер Александр Максименко – в пустые ворота мяч отправил хавбек Артем Кулишев.
🔥 Артём Кулишев в добавленное время устанавливает окончательный счёт. #МАТЧПРЕМЬЕР #ОренбургСпартакhttps://t.co/IB6ycM3HLN– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 26 мая 2019 г.
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