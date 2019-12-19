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Как не потеряться по пути из юношеского футбола во взрослый? Отвечает Зырянов

15:44
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Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов отметил, что юному футболисту при переходе из юношеского во взрослый футбол необходим совет тренера или родителей.

— Профессиональные футболисты получаются не из каждого мальчишки: кто-то выбирает учебу, кто-то следует за советами родителями, — цитирует пресс-служба клуба Зырянова. — Самый тонкий момент, чтобы в этот момент рядом с ребятами, совершающими переход из юношеского футбола во взрослый, был человек, который может подсказать и дать правильный совет. В качестве такого человека могут выступить родители или тренер. Тренер во время работы с молодыми людьми должен быть тонким психологом, знать сильные и слабые стороны своего футболиста, а также быть авторитетом для него. Тогда ребята смогут положиться на своего тренера и доверять ему.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-12-19-konstantin-zyryanov-shans-proyavit-sebya-v-zenite-m-budet-u-kazhdogo-vypusknika-akademii.htm

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