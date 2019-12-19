Как не потеряться по пути из юношеского футбола во взрослый? Отвечает Зырянов

Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов отметил, что юному футболисту при переходе из юношеского во взрослый футбол необходим совет тренера или родителей.

— Профессиональные футболисты получаются не из каждого мальчишки: кто-то выбирает учебу, кто-то следует за советами родителями, — цитирует пресс-служба клуба Зырянова. — Самый тонкий момент, чтобы в этот момент рядом с ребятами, совершающими переход из юношеского футбола во взрослый, был человек, который может подсказать и дать правильный совет. В качестве такого человека могут выступить родители или тренер. Тренер во время работы с молодыми людьми должен быть тонким психологом, знать сильные и слабые стороны своего футболиста, а также быть авторитетом для него. Тогда ребята смогут положиться на своего тренера и доверять ему.