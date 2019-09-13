Как Леонид Федун участвует в трансферах «Спартака». Ответ Томаса Цорна

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн объяснил, как президент красно-белых Леонид Федун участвует в трансферах клуба.

— Правда ли, что иногда в комплектовании принимает участие и Леонид Арнольдович — приносит список и говорит: посмотрите этих игроков.

— Бывает, что иногда ему рекомендуют футболистов, он спускает это мне, у нас есть ежедневная коммуникация.

— Если бы появился человек от руководства или главного тренера и сказал: решение по трансферам принимает вот этот вот человек, вы бы согласились?

— Не думаю, что Леонид Арнольдович хотел такую ситуацию иметь в клубе. Я думаю, что самое лучшее и оптимальное — выстраивать клуб по-европейски. Хотя что — «русский» не входит в понятие «европейский»? Это не так. Просто порядок надо наводить.

— То есть ответственность полностью на вас?

— Да. (Сергей Егоров)

Полностью Интервью Томаса Цорна — здесь