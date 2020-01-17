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Как игроки ЦСКА весело отдыхают на сборах после тренировок? Клуб все показал

15:16
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ЦСКА в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором футболисты катаются на гольфкаре после тренировки.

Первый учебно-тренировочный сбор армейцев проходит в испанском Кампоаморе. 24 января ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком», а 25-го с австрийской командой ЛАСК.

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