Как игроки ЦСКА весело отдыхают на сборах после тренировок? Клуб все показал
15:16
ЦСКА в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором футболисты катаются на гольфкаре после тренировки.
Первый учебно-тренировочный сбор армейцев проходит в испанском Кампоаморе. 24 января ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком», а 25-го с австрийской командой ЛАСК.
Потренировались и погнали ? #Кампоамор2020 pic.twitter.com/npRs9Q4UMd— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 17, 2020
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