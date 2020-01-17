Как игроки ЦСКА весело отдыхают на сборах после тренировок? Клуб все показал

ЦСКА в своем официальном Twitter опубликовал видео, на котором футболисты катаются на гольфкаре после тренировки.

Первый учебно-тренировочный сбор армейцев проходит в испанском Кампоаморе. 24 января ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком», а 25-го с австрийской командой ЛАСК.