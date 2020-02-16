Как идеи Гвардьолы можно использовать в ПФЛ? Отвечает Вадим Евсеев

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, за какими командами Европы ему интересно следить. По словам специалиста, он пытался в «Текстильщике» использовать идеи Хосепа Гвардьолы.

— За какими командами в Европе плотно следите?

— Сейчас за «Аталантой», «Лацио», «Интером», «Вулверхэмптоном».

— Похожие тактические схемы?

— Да. Те же схемы, расположения. Они также играют в три центральных защитника. Многие говорят, что это оборонительный футбол. Штампы! Смотря кто какие требования к подопечным предъявляет. И потом, взгляните на турнирную таблицу. «Интер» и «Лацио» борются с «Ювентусом» за скудетто, «Аталанта» — в четверке. «Вулверхэмптон» довольно стабилен в Англии.

— Кто из европейских тренеров является для вас ориентиром?

— Я изучал тренерские идеи Гвардьолы в «Барселоне» и особенно в «Баварии». И попытался применить их в нашем втором дивизионе, работая в ивановском «Текстильщике».

— И как?

— В принципе, мне это удалось. Одержали девять побед в 10 играх при одной ничьей. Забили 30 голов, пропустили — четыре. Кто-то, возможно, скажет, что ПФЛ — не тот уровень, не показатель. Но в целом, у нас это получилось. Многое здесь зависит от подбора исполнителей. Я же когда туда пришел, никого не убрал. Ни одного человека! И мы с восьмого места поднялись на третье.

— Не пробовали применить идеи Гвардьолы в «Уфе»?

— Можно перейти на игру в четыре защитника. Есть исполнители. Но нужны соответствующие футболисты во всех линиях. Не хочется играть только ради красоты. У «Уфы» нет запаса прочности. Мы выбрали свой стиль, исходя из состава. (Виталий Айрапетов, Мария Маркова)

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