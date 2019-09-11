Как Гинер и Бабаев влияют на трансферы в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что он и президент клуба Евгений Гинер не участвуют в трансферной политике клуба.

— Недавно Леонид Федун сказал, что он инициатор трансфера Тила, Сергей Галицкий нашел Перейру. Евгений Гинер участвует в трансферной политике?

— Ни я, ни Евгений Леннорович не вмешиваемся в деятельность селекционного отдела, тренерского штаба. Мы здесь для того, чтобы обеспечить работу системы. А строить из себя специалистов в области тактики или трансферов... Может получиться так, что мне или Гинеру кто-то из знакомых посоветует футболиста. Но чтобы мы целенаправленно кого-то смотрели и говорили «надо брать», такого нет. В этом году будет 20 лет, как я пришел в ЦСКА, но, тем не менее, отличать талантливого от суперталантливого — за это ответственность на себя не возьму. Каждый должен заниматься своим делом. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь