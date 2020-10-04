«Как бы это печально ни звучало». Экс-тренер «Ростова» Балахнин назвал заслуженной вторую желтую Норманна

Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал для «СЭ» судейские решения в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:4). Арбитр Евгений Турбин показал семь желтых и одну красную карочку дончанам. На 64-й минуте с поле был удален Матиас Норманн. После игры также красная карточка была показана главному тренеру Валерию Карпину.

— Момент с удалением несложный, но все-таки, как бы это печально не звучало, Норманн заслужил карточку, — заявил Балахнин «СЭ». — Его спровоцировали, он пошел разбираться, судья вправе показать за это желтую. Это совокупность факторов, до этого было еще пару моментов, где он мог его удалить, но не сделал этого.

Я не понял, за что дали красную Карпину, что он там говорил арбитру, мы узнали только со слов самого тренера в интервью. Не могу сказать прав судья был или нет. Чтобы делать какие-то выводы, надо услышать вторую сторону. (Анастасия Пастернак)