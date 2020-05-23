Кадыров попросил Аллаха дать людям сил для победы над коронавирусом

Глава Чечни, почетный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров обратился к мусульманам в связи с завершением Рамадана. Он попросил Аллаха дать людям сил для победы над коронавирусом. Ранее СМИ сообщали, что Кадыров заразился коронавирусом и был доставлен в Москву, но гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что у главы республики все хорошо со здоровьем.

«Ассаламу алайкум! Завершился благословенный месяц Рамадан. В священной Мекке увидели новую Луну и сообщили всем мусульманам радостную весть о наступлении праздника Ураза-Байрам, — написал Кадыров в Telegram. — Несмотря на непростое время, которое переживает всё человечество из-за угрозы распространения коронавируса, последователи Сунны нашего Пророка Мухаммада — жители Чеченской Республики — достойно выдержали это испытание.

Я очень рад, что Всевышний Аллах наделил нас благом совершать как можно больше добрых дел, помогать ближним, нуждающимся людям в этот священный месяц. Мы уповаем только на Его благословение, прося в своих молитвах мира и благополучия для мусульман ЧР, России и всего мира. Также мы просим Аллаха дать нам силы для победы над коварным злом — вирусом COVID-19, поглотившим многие страны.

Поздравляю всех мусульман России с наступившим праздником разговения Ид аль-Фитр! Пусть Милостивый Аллах примет ваши посты, ответит на все молитвы и благие дела, вознаградит вас наивысшим благом и укрепит ваш иман на праведном пути последователей Корана и Сунны".