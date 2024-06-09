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Сегодня, 16:30

Каборе считает, что Сафонов регулярно будет играть в основе «ПСЖ»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Краснодара» и «Динамо» Шарль Каборе рассказал, что думает о перспективах вратаря Матвея Сафонова в чемпионате Франции.

«Акинфеев очень-очень силен и является легендой российского футбола. Могу сравнить его и Сафонова — оба верны своим клубам в России. И у Акинфеева тоже было много предложений за границей. Я уважаю его, очень великий вратарь, но сейчас Матвей тоже очень силен.

Желаю Сафонову всего наилучшего в Париже! Посмотрим, вытеснит ли он Доннарумму. Хорошо знаю Матвея — он постоянно работает. Если он и дальше продолжит прогрессировать, то будет регулярно играть в основе «ПСЖ», — цитирует Каборе Sport24.

Ранее появилась информация, что голкиперу запретили выезд из России из-за невыплаченных алиментов бывшей жене. Сообщалось, что из-за этого его трансфер в «ПСЖ» может сорваться.

В конце мая Романо сообщил, что Сафонов в июне подпишет контракт с французским клубом. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-654869-kabore-akinfeyev-legenda-no-seychas-safonov-tozhe-ochen-silen-posmotrim-vytesnitli-on-donnarummu
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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