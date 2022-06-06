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Широков считает, что «Спартак» не может составить конкуренцию «Зениту»

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Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков отреагировал на слова президента «Спартака» Леонида Федуна, который заявил, что весь чемпионат зациклен на чемпионстве клуба из Санкт-Петербурга.

«Чемпионат одной команды? В том плане, что «Зенит» всегда выигрывает? В этом виноват и «Спартак» в том числе: он же не может конкуренцию составить. В этом плане «Зенит» работает лучше, и это очевидно — четыре года выигрывают. «Спартаку» нужно самим прибавлять.

Если бы не судейские ошибки, то были бы четвертыми? Не думаю, что они были бы довольны четвертым местом. Четвертое место — это уровень «Спартака»? Я так не думаю. По потенциалу эта команда могла составить конкуренцию тому же «Зениту», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Ранее Леонид Федун для YouTube-канала «Спартака» подвел итоги сезона для клуба и заявил, что с самого начала было понятно, что чемпионами красно-белым не стать, поскольку весь чемпионат зациклен на победе в РПЛ лишь одной команды.

По итогам сезона «Зенит» выиграл чемпионат России четвертый раз подряд и восьмой раз в истории. «Спартак» занял десятое место в Тинькофф Российской премьер-лиге, а также завоевал БЕТСИТИ Кубок России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4717615-v-etom-vinovat-i-spartak-zenit-rabotaet-luchshe-shirokov-o-slovah-feduna.html
Роман Широков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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Рубин – Уфа
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Матео Кассьерра

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Ростов

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П
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И К Ж
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Арсенал Т

 23 1 4
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