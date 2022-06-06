Широков считает, что «Спартак» не может составить конкуренцию «Зениту»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков отреагировал на слова президента «Спартака» Леонида Федуна, который заявил, что весь чемпионат зациклен на чемпионстве клуба из Санкт-Петербурга.

«Чемпионат одной команды? В том плане, что «Зенит» всегда выигрывает? В этом виноват и «Спартак» в том числе: он же не может конкуренцию составить. В этом плане «Зенит» работает лучше, и это очевидно — четыре года выигрывают. «Спартаку» нужно самим прибавлять.

Если бы не судейские ошибки, то были бы четвертыми? Не думаю, что они были бы довольны четвертым местом. Четвертое место — это уровень «Спартака»? Я так не думаю. По потенциалу эта команда могла составить конкуренцию тому же «Зениту», — цитирует Широкова «Чемпионат».

Ранее Леонид Федун для YouTube-канала «Спартака» подвел итоги сезона для клуба и заявил, что с самого начала было понятно, что чемпионами красно-белым не стать, поскольку весь чемпионат зациклен на победе в РПЛ лишь одной команды.

По итогам сезона «Зенит» выиграл чемпионат России четвертый раз подряд и восьмой раз в истории. «Спартак» занял десятое место в Тинькофф Российской премьер-лиге, а также завоевал БЕТСИТИ Кубок России.