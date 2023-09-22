Ивич о Сперцяне: «У него высокий IQ. Без этого нельзя быть игроком топ-уровня»

Главный тренер «Краснодара» серб Владимир Ивич в интервью «СЭ» поделился мнением о важности для командной игры армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна.

— [Его главная задача] Организация игры. Он качественно пасует, хорошо двигается, бьет издалека. Плюс, он начал лучше играть в защите. Эд не думает только об атакующих действиях. Он важен для команды. Он вместе с Сафоновым, Черниковым и Волковым дольше всех в ней находится. Он знает, что такое быть игроком «Краснодара». Сперцян довольно серьезный парень для своего возраста, у него высокий IQ. Если у вас нет высокого IQ, вы не можете быть футболистом топ-уровня, — сказал Ивич.

Серб отказался представить команду без Сперцяна, который может покинуть клуб зимой. Летом предметный интерес к футболисту проявлял голландский «Аякс». По сообщениям СМИ, амстердамцы готовы были заплатить за игрока 8 миллионов евро плюс бонусы.

— Не могу сейчас на это ответить и не хочу говорить о том, что может случиться зимой. Я думаю о том, что произойдет в следующем матче. Сперцян качественный игрок. Мы хотим, чтобы он был с нами. Но, конечно, все мы знаем, что переход в Европу таких игроков, как Сперцян, Черников или Сафонов, будет означать успех «Краснодара». Ведь они его воспитанники, это клуб подготовил их к тому, что произойдет в будущем. Уверен, у каждого может получиться прекрасная история, — добавил специалист.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара», в которой начал заниматься в десятилетнем возрасте. С 2018 года выступает за основной состав клубной команды. В 2021 году Сперцян принял решение выступать за национальную сборную Армении, в составе которой уже сыграл 19 матчей.