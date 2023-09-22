Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:40

Ивич о Сперцяне: «У него высокий IQ. Без этого нельзя быть игроком топ-уровня»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» серб Владимир Ивич в интервью «СЭ» поделился мнением о важности для командной игры армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна.

— [Его главная задача] Организация игры. Он качественно пасует, хорошо двигается, бьет издалека. Плюс, он начал лучше играть в защите. Эд не думает только об атакующих действиях. Он важен для команды. Он вместе с Сафоновым, Черниковым и Волковым дольше всех в ней находится. Он знает, что такое быть игроком «Краснодара». Сперцян довольно серьезный парень для своего возраста, у него высокий IQ. Если у вас нет высокого IQ, вы не можете быть футболистом топ-уровня, — сказал Ивич.

Серб отказался представить команду без Сперцяна, который может покинуть клуб зимой. Летом предметный интерес к футболисту проявлял голландский «Аякс». По сообщениям СМИ, амстердамцы готовы были заплатить за игрока 8 миллионов евро плюс бонусы.

— Не могу сейчас на это ответить и не хочу говорить о том, что может случиться зимой. Я думаю о том, что произойдет в следующем матче. Сперцян качественный игрок. Мы хотим, чтобы он был с нами. Но, конечно, все мы знаем, что переход в Европу таких игроков, как Сперцян, Черников или Сафонов, будет означать успех «Краснодара». Ведь они его воспитанники, это клуб подготовил их к тому, что произойдет в будущем. Уверен, у каждого может получиться прекрасная история, — добавил специалист.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара», в которой начал заниматься в десятилетнем возрасте. С 2018 года выступает за основной состав клубной команды. В 2021 году Сперцян принял решение выступать за национальную сборную Армении, в составе которой уже сыграл 19 матчей.

Владимир Ивич. «Нельзя играть только в атаку — это плохо даже для «Ман Сити». Ивич — о философии «Краснодара» и Галицком

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Владимир Ивич
1
3
Читайте также
Россия и Белоруссия не заплатили взнос в ВАДА. Это начало нового конфликта?
Отказаться нельзя подписывать. Где «красные линии» в декларациях о нейтралитете наших спортсменов? Колонка политолога
Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд рублей для учебного IТ-проекта
Захарова назвала слова Урсулы фон дер Ляйен о вине РФ в трагедии Хиросимы ложью
В Минэнерго назвали запрет на экспорт топлива бессрочным
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ивич о беседах с Галицким: «Он в любой момент может высказать мнение об игре. Он создал клуб, он за все платит»

Ивич: «Никто не может указывать мне, кого выпустить на поле»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости