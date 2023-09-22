Ивич о Сперцяне: «У него высокий IQ. Без этого нельзя быть игроком топ-уровня»
Главный тренер «Краснодара» серб Владимир Ивич в интервью «СЭ» поделился мнением о важности для командной игры армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна.
— [Его главная задача] Организация игры. Он качественно пасует, хорошо двигается, бьет издалека. Плюс, он начал лучше играть в защите. Эд не думает только об атакующих действиях. Он важен для команды. Он вместе с Сафоновым, Черниковым и Волковым дольше всех в ней находится. Он знает, что такое быть игроком «Краснодара». Сперцян довольно серьезный парень для своего возраста, у него высокий IQ. Если у вас нет высокого IQ, вы не можете быть футболистом топ-уровня, — сказал Ивич.
Серб отказался представить команду без Сперцяна, который может покинуть клуб зимой. Летом предметный интерес к футболисту проявлял голландский «Аякс». По сообщениям СМИ, амстердамцы готовы были заплатить за игрока 8 миллионов евро плюс бонусы.
— Не могу сейчас на это ответить и не хочу говорить о том, что может случиться зимой. Я думаю о том, что произойдет в следующем матче. Сперцян качественный игрок. Мы хотим, чтобы он был с нами. Но, конечно, все мы знаем, что переход в Европу таких игроков, как Сперцян, Черников или Сафонов, будет означать успех «Краснодара». Ведь они его воспитанники, это клуб подготовил их к тому, что произойдет в будущем. Уверен, у каждого может получиться прекрасная история, — добавил специалист.
Сперцян является воспитанником академии «Краснодара», в которой начал заниматься в десятилетнем возрасте. С 2018 года выступает за основной состав клубной команды. В 2021 году Сперцян принял решение выступать за национальную сборную Армении, в составе которой уже сыграл 19 матчей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1