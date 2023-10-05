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Сегодня, 11:16

Черышев: «Посмотрим, как Личка себя проявит в «Динамо», но для этого нужно время»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Черышев порассуждал о перспективах Марцела Лички на посту главного тренера бело-голубых.

«За «Динамо» я слежу, смотрю почти все их игры. Давайте посмотрим, как он себя проявит у бело-голубых, но для этого нужно время. Будет ли результат, если московский клуб даст время и окажет нужный лимит доверия Личке? Не могу сказать ничего, потому что бывает такое, что в одной команде получается, а в другой нет. Но разница между «Оренбургом» и «Динамо» существенна. У оренбуржцев команда середнячок, а бело-голубые — это бренд, они должны всегда бороться за чемпионство и находиться в зоне еврокубков. Здесь уже ответственность другая. Да и не каждый сможет работать в таком клубе, как «Динамо», в одной команде у него хорошо получается, а в другой у него какой-то чип срабатывает. Чтобы получалось в командах разного калибра, нужен уровень тренера», — приводит слова Черышева Metaratings.ru.

«Динамо» после 10 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает 7-е место в турнирной таблице с 16 очками. Следующий матч в чемпионате России команда Лички проведет против «Факела» 8 октября.

Источник: Metaratings
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Черышев
Марцел Личка
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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