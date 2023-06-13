Иванов: «В «Уфе» было ощущение, что дементоры два года высасывали душу»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Рашидом Рахимовым.

«Рашид Маматкулович — очень требовательный тренер. Но мне с ним всегда работалось хорошо», — цитирует Metaratings.ru слова Иванова.

Также он заявил, что в «Рубине» чувствует себя спокойнее, чем в «Уфе».

«Больше положительных эмоций. По сути, приходилось делать одну и ту же работу, но намного спокойнее я себя чувствовал в Казани. В «Уфе» было ощущение, что дементоры два года высасывали душу. Ты реально отдаешь все, что у тебя есть, а на выходе — просто тяжесть. В конце сезона пропадает сон, все напряжены», — добавил футболист.

Иванов выступает за «Рубин» с 2022 года. По итогам минувшего сезона казанская команда заняла первое место в ФНЛ-1 и вышла в РПЛ.