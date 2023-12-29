Наумов: «Не вижу аргументов в пользу перехода на старую систему проведения чемпионата России»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о возможной смене формата проведения чемпионата России.

«Я считаю, что не нужно ничего придумывать. У нас очень хороший формат. Он стандартен для многих европейских стран и не только. Это все отработано. Споры идут по поводу формата — «осень — весна» или «весна — осень», но я не вижу аргументов в пользу перехода на старую систему. Вот, говорят, что летом мы не играем. Мы просто поменяли круги, и одна часть чемпионата у нас стала длиннее. И все. Поэтому ничего не надо придумывать. Я не вижу в этом смысла. На возвращение и обкатку уйдет года три, а потом найдется куча людей, которые скажут, что этого не надо было делать», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Наумова.

Ранее стало известно о том, что в РПЛ была создана рабочая группа по изменению формата чемпионата, а затем состоялось заседание комитета профессионального футбола в РФС.