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Наумов: «Не вижу аргументов в пользу перехода на старую систему проведения чемпионата России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал информацию о возможной смене формата проведения чемпионата России.

«Я считаю, что не нужно ничего придумывать. У нас очень хороший формат. Он стандартен для многих европейских стран и не только. Это все отработано. Споры идут по поводу формата — «осень — весна» или «весна — осень», но я не вижу аргументов в пользу перехода на старую систему. Вот, говорят, что летом мы не играем. Мы просто поменяли круги, и одна часть чемпионата у нас стала длиннее. И все. Поэтому ничего не надо придумывать. Я не вижу в этом смысла. На возвращение и обкатку уйдет года три, а потом найдется куча людей, которые скажут, что этого не надо было делать», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Наумова.

Ранее стало известно о том, что в РПЛ была создана рабочая группа по изменению формата чемпионата, а затем состоялось заседание комитета профессионального футбола в РФС.

Александр Алаев. Президент РПЛ Алаев: «Дискуссия о переходе на «весна-осень» сейчас неактуальна»
Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005524019_naumov_nujno_privlekat_menshe_inostrancev_na_vyisokie_doljnosti_v_sudeystve_oni_ne_znayut_nashu_mentalnost
Футбол
РПЛ
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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