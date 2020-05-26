Иван Ургант подарил «Зениту» на 95-летие букет из 95 Михаилов Боярских

Актер и ведущий Иван Ургант во время нового выпуска «Вечернего Урганта» поздравил «Зенит» с 95-летием. Он подарил клубу букет из 95 Михаилов Боярских. Актер является одним из самых известных болельщиков клуба.

— Так как букет собирался в Москве, он повязан красной, спартаковской, лентой, — сказал Ургант. Фото с букетом изображено на ноутбуке телеведущего.

«Зенит» является одним из самых титулованных клубов России. Сине-бело-голубые 6 раз становились чемпионами России, а также трижды выигрывали Кубок России и четырежды — Суперкубок России. Кроме того, «Зенит» — чемпион СССР 1984 года и обладатель Кубка СССР 1944 года. Также, команда из Санкт-Петербурга — обладатель Кубка (2007/08) и Суперкубка УЕФА (2008).