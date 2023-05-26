В CAS объяснили решение об отстранении клубов из России от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) назвал отстранение российских клубов от участия в турнирах УЕФА не дискриминационным.

«Комиссия считает, что в чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах, с которыми столкнулся УЕФА, и для достижения своих уставных целей обжалуемое решение было разумным и тем, которое необходимо было принять. Оно было необходимо для обеспечения безопасного, спокойного и упорядоченного проведения международных футбольных соревнований.

Решение не нарушило ни принцип политического нейтралитета, ни обязательных положений швейцарского законодательства. Оно не было непропорциональным или дискриминационным и находится в пределах усмотрения УЕФА», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мотивировочную часть постановления CAS.

Российские клубы и сборная с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.