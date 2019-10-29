Иван Ордец: «Сам Чалов говорил, что пенальти не было»

Защитник «Динамо» Иван Ордец поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

- У нас был очень серьезный и трудный соперник, который выступает в еврокубках, — цитирует защитника News.ru — Мы знали, как играет ЦСКА, готовились. Главная особенность — сильная атакующая линия красно-синих, но мы тактически их хорошо разобрали. Спасибо большое одноклубникам, сейчас вся команда на поле выглядела хорошо. Еще хочу поблагодарить наших болельщиков, они весь матч гнали нас вперед.

— Сердце не екнуло, когда поставили пенальти в ворота Шунина?

— Честно говоря, сам Чалов говорил, что там пенальти не было. Рыков, я лично видел, сыграл сначала в мяч, просто, может, второй ногой задел футболиста. Но у судей же есть ВАР, если они разглядели нарушение, то значит, правильно поставили стандарт. Тут мы уже бессильны. Понятно, что было неприятно, так как прошло уже две минуты после этого эпизода, а нам берут и назначают пенальти. Слава богу, что Влашич не смог его реализовать.

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