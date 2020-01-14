Иван Ордец: «До последнего верил, что «Динамо» выкарабкается»

Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» рассказал о периоде, когда команда опустилась в зону вылета. После 19 туров москвичи восьмое место в турнирной таблице.

— До последнего верил, что выкарабкаемся, — отметил Ордец. — В «Динамо» хорошие исполнители, такая команда должна всегда быть на самых верхних строчках в таблице. Последние пару месяцев уже показывали, что достойны гораздо большего. Надо сейчас хорошо подготовиться и весной продолжить движение вверх.

У нового тренера всегда свежий взгляд на футболистов, на тактику, он приносит в коллектив дополнительные эмоции.

— Да так, что вы выдали шестиматчевую беспроигрышную серию, хотя были четыре встречи с лидерами. Кураж поймали?

— Пришла уверенность в своих силах. Сначала ничья с «Краснодаром», потом победили ЦСКА, вытащили встречу с «Ахматом», дальше победа в Казани, над «Ростовом», «Локомотивом». У любой команды с такими результатами приходила бы психология победителя. Всегда так бывает. Чувствуешь прилив сил, все получается, нет каких-то панический настроений, никто не дрожит, все спокойно готовятся, настраиваясь на очередной успех.

Защитник «Динамо» Ордец — о том, почему сборная Украины сильнее российской, Шевченко и Новикове, Миранчуке и Ракицком