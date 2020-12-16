Иван Игнатьев рассказал, за что «Краснодар» оштрафовал его на 300 тысяч
16:40
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев рассказал в программе «Соколиная охота» на YouTube-канале «Спорт-Экспресса» о крупном штрафе за нарушение режима.
— Была история, что в «Краснодаре» вы с Мамаевым нарушили режим и поехали гулять. Считаешь, это нормально?
—Да, такое было. Конечно, это ненормально. В принципе, когда ты нарушаешь режим и гуляешь в неположенное время — это ненормально. У меня тогда было такое чувство, что я молодой, нужно гулять.
— Штраф большой был?
— Для меня, да. По-моему, около трехсот тысяч рублей.
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