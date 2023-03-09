Итальянский журналист: «Если бы Антон Миранчук был так же хорош, как брат, он бы давно уехал в Европу»

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки предположил в какой команде мог бы заиграть полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

«Антон Миранчук? Я не слежу за чемпионатом России, но скажу, что если бы брат Миранчука был так же хорош, то уже давно уехал бы в европейский чемпионат. Я уже говорил, не думаю, что российские игроки способны усилить серию А.

Учитывая, что это брат-близнец Алексея Миранчука, то, может быть, он бы смог заиграть в команде, которая борется за выживание, например, в «Салернитане». В этом клубе есть футболисты, игравшие в России», — приводит слова Франки Legalbet.

В нынешнем сезоне 27 летний полузащитник провел 16 матчей в РПЛ, забил пять мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.

Алексей Миранчук выступает в серии А с 2020-го года. Нынешний сезон он проводит в аренде в «Торино». Российский полузащитник продолжает принадлежать «Аталанте».